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خاص - طارق العشري يكشف حقيقة رغبته في ضم لاعب الشارقة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:37 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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نفى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن نيته في التفاوض مع عمرو رضا المحترف ضمن صفوف الشارقة الإماراتي.

وتردد مؤخرا انباء تفيد بدخول مسؤولو نادي حرس الحدود، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عمرو رضا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال العشري في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : عمرو رضا؟ أنا لا اعرف سوى عمرو رضا معنا بالفريق، ليس اكثر.

واكد: خبر مفاوضاتنا لضم لاعب الشارقة غير صحيح.

ويشارك عمرو رضا مع فريقه الإماراتي، بشكل أساسي، واستطاع لفت الأنظار له من جانب الأندية المحلية وبعض الأندية الإماراتية.
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