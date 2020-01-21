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فان دي بيك يوضح حقيقة إنضمامه لريال مدريد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:34 ص
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فان دي بيك
فان دي بيك
عبدالقادر عرابي
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وضح نجم الوسط الدولي الهولندي ولاعب نادي أياكس أمستردام دوني فان دي بيك موقفه من شائعات إنضمامه لفريق ريال مدريد الإسباني.


ونفى فان دي بيك إبرامه إتفاق مع ريال مدريد للإنضمام إليه في الصيف المقبل، مؤكداً على عدم وجود شئ رسمي حتى اللحظة بشأن إنتقاله لريال مدريد.


وصرح دي بيك لوسائل الإعلام، في تصريحات تناقلها موقع جول العالمي قائلاً: " لم يتغير أي شئ هذا الموسم، لا يوجد شئ رسمي حتى الآن، لا يوجد أي عرض من ريال مدريد".


وتابع: " ريال مدريد فريق عظيم ورائع، كذلك أياكس، كي شئ يسير على ما يرام معي في أياكس".


وواصل: " ريال مدريد ومانشستر يونايتد فريقان رائعان، لا أريد المفاضلة بينهما، وأي لاعب يتشرف بالإنضمام لهما".


وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقت سابق لوجود إتفاق نهائي بين ريال مدريد وأياكس أمستردام حول إنتقال دي بيك لريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل ما يقارب 47 جنيه إسترليني.


كما يعد الدولي الهولندي مستهدفاً من قبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كبديل محتمل للفرنسي الدولي بول بوجبا.
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