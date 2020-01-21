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وزير الصناعة: مراجعة الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:33 ص
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لقاء وزير الصناعة مع البرنامج
لقاء وزير الصناعة مع البرنامج
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة، إنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على دعم الصادرات المصرية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، ومراجعة الاتفاقيات التجاري مع الدول الخارجية، ومعرفة مدى تأثيرها على الميزان التجاري.

وتابعت "جامع"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، على هامش المنتدى الإفريقي البريطاني، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن زيادة التعاون التجاري بين مصر وأفريقيا من أهم الأولويات الفترة المقبلة، وزيادة دائرة التعاون مع القارة السمراء.

ولفتت وزير الصناعة إلى أنها لا تمتلك رفاهية الوقت، وستعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، مشيرة إلى أنها حددت الكثير من الموضوعات للعمل عليها الفترة المقبلة، منها بعض الملفات الساحنة -على حد تعبيرها-.
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وزير الصناعة اتفاقيات تجارية أخبار

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