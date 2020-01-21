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برشلونة يواجه صراعاً إنجليزياً لضم بديل سواريز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:33 ص
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سواريز
سواريز
عبدالقادر عرابي
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يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم بديل للنجم الأوروجواياني المصاب لويس سواريز.


وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يستهدف النجم الأرجنتيني الدولي ونجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن قطبي مدينة مانشستر، السيتي واليونايتد دخلا على خط المفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع صاحب الـ 22 عاماً.


وتستغل إدارة مانشستر يونايتد العلاقة الطيبة مع إنتر ميلان لضم مارتينيز، بعد إنتقال ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد لإنتر ميلان هذا الموسم وهم: أشلي يونج وروميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز.


في المقابل، تسعى إدارة مانشستر سيتي لضم مارتينيز كمهاجم بديل للنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والذي أصبح في سن الـ 32 عاماً.


فيما ترى إدارة برشلونة في مهاجم إنتر ميلان خير بديل للنجم لويس سواريز والذي انتهى موسمه مع برشلونة.


وتألق مارتينيز في صفوف النيرادزوري هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في 20 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإيطالي رفقة الإنتر.
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