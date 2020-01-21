Advertisements
Advertisements
Advertisements

لاعب دجلة عن منعه هدف صحيح لفريقه: لم أعلم أنني كنت متسللا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
احمد شاكر
Advertisements


أكد أحمد حسن لاعب وادي دجلة، بأنه لم يكن يعلم انه متسسلا وذلك عقب منعه لهدف مؤكد لصالح فريق أمام أسوان والتي انتهت بفوزهم بثلاثية.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:لم أعلم أنني كنت متسللا في كرة هدف دجلة أمام أسوان، سدد حسىام عرفات الكرة وتابعتها بنية تسجيل هدف ليس اكثر.

واكد :حسام عرفات تحدث معي على لقطة الهدف بشكل جيد جدا بحكم أنه كابتن لدجلة.

واردف: نسعى لمواصلة النتائج الجيدة لوادي دجلة الفترة الأخيرة

من ناحية اخرى شدد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، على عدم رحيل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريقه بعد هزيمة اليوم.


وتلقى أسوان هزيمة بثلاثية أمام وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في الجولة الرابعة عشر.



ورد سليمان على رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق، قائلا: "لماذا رحيله لسنا أول فريق يهزم بثلاثية، الجميع كان يشيد بنا الأسبوع الماضي".



وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي: "اجتمعنا بعبد العاطي واللاعبين عقب المباراة وأكدنا لهم ثقتنا في قدراتهم، وقدرتهم على عبور تلك الكبوة".



وأشار إلى: "الوقت ليس في صالحنا، علينا أن نعمل ونركز في المباريات المقبلة من أجل البقاء في الدوري".



وأتم سليمان قائلا: " الهزيمة ليست نهاية المطاف، نستعد من الآن لمباراة حرس الحدود".



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

منذ أقل من ساعتين

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط 3 صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status