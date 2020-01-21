لاعب دجلة عن منعه هدف صحيح لفريقه: لم أعلم أنني كنت متسللا





أكد أحمد حسن لاعب وادي دجلة، بأنه لم يكن يعلم انه متسسلا وذلك عقب منعه لهدف مؤكد لصالح فريق أمام أسوان والتي انتهت بفوزهم بثلاثية.



وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:لم أعلم أنني كنت متسللا في كرة هدف دجلة أمام أسوان، سدد حسىام عرفات الكرة وتابعتها بنية تسجيل هدف ليس اكثر.



واكد :حسام عرفات تحدث معي على لقطة الهدف بشكل جيد جدا بحكم أنه كابتن لدجلة.



واردف: نسعى لمواصلة النتائج الجيدة لوادي دجلة الفترة الأخيرة



من ناحية اخرى شدد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، على عدم رحيل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريقه بعد هزيمة اليوم.





وتلقى أسوان هزيمة بثلاثية أمام وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم في الجولة الرابعة عشر.







ورد سليمان على رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق، قائلا: "لماذا رحيله لسنا أول فريق يهزم بثلاثية، الجميع كان يشيد بنا الأسبوع الماضي".







وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي: "اجتمعنا بعبد العاطي واللاعبين عقب المباراة وأكدنا لهم ثقتنا في قدراتهم، وقدرتهم على عبور تلك الكبوة".







وأشار إلى: "الوقت ليس في صالحنا، علينا أن نعمل ونركز في المباريات المقبلة من أجل البقاء في الدوري".







وأتم سليمان قائلا: " الهزيمة ليست نهاية المطاف، نستعد من الآن لمباراة حرس الحدود".







