اليوم.. رسالة سلام من مسرح نقابة الصحفيين للعالم

تنظم نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا لفرقة سلام الدولية، ووهو أول حفل تقيمه بالنقابة على مسرحها.



وتقدم فرقة رسالة سلام، مزيجًا من الانشاد الديني والصوفي، ممتزج مع أصوات التراتيل والألحان القبطية؛ حيث تتكون من فرقة سماع للإنشاد الصوفي، من فرقة التراتيل والألحان القبطية، وفرقة الترانيم الكنائسية "أبيلا"، وفرقة "أندونيسيا للانشاد الديني"، برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس الفرقة.

ومثلت فرقة سماع الدولية البلاد في العديد من المحافل في مختلف دول العالم، وتعتبر نواة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.



وقال حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط، إن هذه التجربة الفنية الجديدة، تستحق أن تكون على مسرح نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن تقديم فن راقِ، يدعو إلى لتسامح والسلام والحوار بين شعوب العالم، وتأتي هذه الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.