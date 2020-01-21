اليوم.. "الشؤون الإفريقية" بالبرلمان تستقبل السفير التنزاني لدى مصر

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، السفير التنزاني لدي مصر، بمقر البرلمان المصري.



يأتي هذا اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة للجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المهتمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

