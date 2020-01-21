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بيراميدز ضد مصر المقاصة .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:20 ص
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بيراميدز والمقاصة
بيراميدز والمقاصة
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يستضيف فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء 21 يناير فريق مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة.


حقق الفريقان نتيجة واحدة في مباريات الجولة الماضية في الدوري وهي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تعادل بيراميدز مع مضيفه الإتحاد السكندري بملعب حرس الحدود بالمكس بالأسكندرية، بينما تعادل مصر المقاصة مع فريق إنبي بنفس النتيجة باستاد السلام.


يدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث يطمح بيراميدز بالفوز للزحف نحو المربع الذهبي، ومن ثم إقتحام دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.


في المقابل، يريد االمقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو الفوز للإبتعاد عن صراع الهبوط، لاسيما بعد الفوز الذي حققه وادي دجلة يوم أمس على فريق أسوان في نفس الجولة.


ترتيب بيراميدز ومصر المقاصة

يحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 13 مباراة حققها من خمس إنتصارات ومثلها تعادلات وثلاث هزائم، سجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.


بينما يقبع مصر المقاصة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حققها من فوزين وخمس تعادلات وستة هزائم، سجل 14 هدفاً وإستقبل 20 هدفاً.


موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة والقنوات الناقلة لها

يتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي تايم سببورت وأون سبورت.


التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة

ستكون التشكيلة المتوقعة للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز كالتالي.


حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – ويلفريد كانون

خط الوسط: محمد حمدي – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد توفيق – عمر جابر.

خط الهجوم: عمر لعيوني – جون أنطوي


بينما من المتوقع أن يبدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد محسن – أحمد عبد العزيز مودي – عاصم سعيد – أحمد ياسين.

خط الوسط: محمد كاناريا – صلاح ريكو – شيملش بيكلي.

خط الهجوم: محمد مسعد – ميدو جابر – عمرو مرعي.
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