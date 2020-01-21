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أستاذ اقتصاد: بريطانيا وضعت كل قدراتها للانفتاح على أفريقيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:44 ص
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الدكتور ناصر قلاوون
الدكتور ناصر قلاوون
كساب أحمد
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قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن بريطانيا على وشك الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووضعت كل قدراتها خلال آخر 3 سنوات للانفتاح على العالم، خاصة قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر سيكون لها دورًا محوريًا للانفتاح البريطاني على القارة السمراء، وسيكون هناك تعاونًا يفيد الطرفين.

وتابع "قلاوون"، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، على هامش المنتدى البريطاني - الإفريقي، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يعلم أن مصر هي قلب العالم العربية، ونخبتها المتعلمة كبيرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ولقاء "جونسون" والرئيس عبد الفتاح السيسي له وزنًا كبيرًا، ولا يتعلق فقط بالتعاون الثنائي، ولكن يفتح أيضا التعاون على القارة الإفريقية والعالم العربي.
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