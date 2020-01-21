أستاذ اقتصاد: البيروقراطية المصرية كانت الحصن المنيع ضد الإصلاح

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جديةً لإصلاح الاقتصاد المصري، وهذا أمر ليس سهلًا، في ظل وجود البيروقراطية المصري التي كانت حصنًا منيعًا للكثير من الإصلاحات في الماضي.



وتابع "قلاوون"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، على هامش منتدى البريطاني الإفريقي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن ثمار الانفتاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت تقتصر على مناطق محددة، ولكن الفترة الأخيرة شهدت توزيع فرص الاستثمار في مصر سواء في قناة السويس أو الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك غرامًا بريطانيًا تاريخيًا بمصر، وهذا على المستوى الشعبي، وليس على مستوى النخبة فقط.



ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن تحسن بيئة الاستثمار بدرجة كبيرة في مصر، لن يؤدي إلى خروج الاستثمار بصورة غير شرعية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي حدثت في مصر كانت مؤلمة، ولم تؤدِ إلى أي أعمال شغب، بسبب ذكاء صانع القرار المصري، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

