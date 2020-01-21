دبلوماسي سابق: الوضع على الأرض بليبيا في صالح "حفتر"

قال الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر برلين بشأن الأزمة اللبيبة جاء أساسًا لضبط تصرفات الأطراف الدولية والرئيسية في ليبيا؛ ولكنه دون مشاركة الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الخطوة الثانية هي الحوار ليبي- ليبي.



وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الإثنين، أن المجتمع العربي مضطرب داخليًّا ومنشغل عن الوضع الإقليمي، لذا يجب عليه إعادة التركيز على مصالحه واتخاذ موقف المبادرة؛ حتى يكون الطرف الفاعل ولا يفقد هويته السياسية.



وتابع وزير الخارجية الأسبق: "الأزمة الليبية مازال لديها الكثير ولكن الوضع على أرض في صالح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي"، لافتا إلى أن "حفتر" يسيطر على 70% من الأرض الليبية ولكن فايز السراج يمثل الطرف الدولي.



ونوه إلى أن التدخل التركي في ليبيا يعقد المشهد في الدولة الشقيقة، موضحًا أن آلاف المرتزقة نُقلوا أمام المجتمع الدولي من سوريا إلى ليبيا لخلق اضطراب في ليبيا.

