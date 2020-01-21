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عمرو أديب: الإخوان فاكرين المقاول الهارب "مستر إكس" (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:49 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريبًا نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثةً جديدةً له مع الإخواني الهارب في تركيا هاني صبري، والذي أظهر أن الاسم الحركي للمقاول "علي" هو "فرست نيم".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، على التسريب قائلا: "بيفكروني بفؤاد المهندس لما راحوا عند العصابة، وفاكرينه مستر إكس"، لافتا إلى أن محمد علي وأعوانه "قلبوا الدنيا" حتى يجدوا فيديو يعرضوه عن 20 سبتمبر.

وأضاف الإعلامي، أن "الناس دي مش بتوع ثورة، دول بيدوروا على زعمامة على جثث الناس ... مش فاهم عته القطريين اللي بيقبضوا الإخوان فلوس دي كلها بعد الفشل".
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