محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العمل على تطوير" شاطئ 4 " العام والكورنيش في الغردقة، وإنشاء شاطئًا عامًا بمدينتى القصير ورأس غارب، لاستقبال المواطنين فى فصل الصيف، للاستمتاع بالبحر بقيمة رمزية، لخدمة المواطن العادي، نظرًا لعدم وجود شواطئ عامة يقضي بها الأهالي إجازاتهم دون تكلفة عالية.



وناقش محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين، بحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، أهم المشروعات القائمة لتجميل وتطوير عدة طرق، حيث وجه المحافظ بالانتهاء من أعمال الإنارة بطريق الشيراتون، والعمل على انهاء الأعمال بطريق الحجاز وفرق الأمن خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أنه يتابع الأعمال بنفسه.



وبحث محافظ البحر الأحمر، خطة التطوير الخاصة بمنطقتي: جبل العفش، ومنطقة مجاهد، والمعوقات التي تواجه سير العمل بهما.



حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة المعنية بهذا التطوير.