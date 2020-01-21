Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:11 ص
Advertisements
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد طه
Advertisements
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العمل على تطوير" شاطئ 4 " العام والكورنيش في الغردقة، وإنشاء شاطئًا عامًا بمدينتى القصير ورأس غارب، لاستقبال المواطنين فى فصل الصيف، للاستمتاع بالبحر بقيمة رمزية، لخدمة المواطن العادي، نظرًا لعدم وجود شواطئ عامة يقضي بها الأهالي إجازاتهم دون تكلفة عالية.

وناقش محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين، بحضور الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، أهم المشروعات القائمة لتجميل وتطوير عدة طرق، حيث وجه المحافظ بالانتهاء من أعمال الإنارة بطريق الشيراتون، والعمل على انهاء الأعمال بطريق الحجاز وفرق الأمن خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أنه يتابع الأعمال بنفسه.

وبحث محافظ البحر الأحمر، خطة التطوير الخاصة بمنطقتي: جبل العفش، ومنطقة مجاهد، والمعوقات التي تواجه سير العمل بهما.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة المعنية بهذا التطوير.
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
محافظ البحر الأحمر: شواطئ عامة للمواطنين للاستمتاع بإجازة الصيف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة البحر الأحمر أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر: تطوير شيراتون الغردقة يعد نقلة لأجمل مدينة سياحية

لأول مرة.. إنشاء شاطئ عام لأهالى رأس غارب شمال البحر الأحمر (صور)

محافظ البحر الأحمر: شواطئ المحافظة استقبلت الآلاف من المواطنين

سيلفي المحافظ يتصدر مشهد احتفالات شم النسيم على شواطئ الغردقة (صور)

محافظ البحر الأحمر يناقش الرؤية المستقبلية لمدينة الغردقة

العثور على جثة شاب غريق بأحد شواطئ رأس غارب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:35 ص

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status