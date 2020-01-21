Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة: وضعنا 3 خيارات أمام أهالي النوبة لتعويضهم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:35 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت، الاثنين، في تسليم الدفعة الأولى من التعويضات لأهالي النوبة، سواء التعويضات المادية أو العينية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الاثنين، أن الحكومة وضعت ثلاثة خيارات أمام أهالي النوبة؛ إما أن يحصلوا على مسكنٍ جديدٍ، أو يحصلون على قيمة المسكن 225 ألف جنيه، أو أن ينتظروا أي خطط من التنمية للمستقبل، ويكون لهم فيها نصيب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من فقد أرضه بسبب السد العالي أمامه ثلاثة خيارات، إما أن يحصل على أرض بديلة، أو يحصل على تعويض مادي، أو ينتظر مشروعات التنمية في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تعويضات أهالي النوبة تعويضات الحكومة أهالي النوبة

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

منذ أقل من ساعتين

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط 3 صواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد

منذ أقل من ساعتين

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الوزراء": هناك 3 خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق لتعويضهم عن مساكنهم

الحكومة تستعرض إجراءات صرف التعويضات للمُتضررين من خزاني أسوان والسد العالي

"الوزراء": صرف تعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي خلال شهرين

"تسليم العقود منتصف سبتمبر".. التفاصيل الكاملة حول تعويضات النوبة في أسوان

محافظ أسوان عن تعويضات أهالي النوبة: السيسي وعد فأوفى

وزير العدل يوضح آليات صرف تعويضات مُتضرري النوبة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

11:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status