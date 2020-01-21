الحكومة: وضعنا 3 خيارات أمام أهالي النوبة لتعويضهم

تسليم الدفعة الأولى من التعويضات لأهالي النوبة، سواء التعويضات المادية أو العينية.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الاثنين، أن الحكومة وضعت ثلاثة خيارات أمام أهالي النوبة؛ إما أن يحصلوا على مسكنٍ جديدٍ، أو يحصلون على قيمة المسكن 225 ألف جنيه، أو أن ينتظروا أي خطط من التنمية للمستقبل، ويكون لهم فيها نصيب.



وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من فقد أرضه بسبب السد العالي أمامه ثلاثة خيارات، إما أن يحصل على أرض بديلة، أو يحصل على تعويض مادي، أو ينتظر مشروعات التنمية في المستقبل.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت، الاثنين، في