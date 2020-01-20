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عراقجي: إيران سلمت السفير البريطاني إنذارًا جادًا

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:47 م
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مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية - عراقجي
مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية - عراقجي
الفجر
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ذكر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية عباس عراقجي، مساء اليوم الإثنين، أن السفير البريطاني في طهران، استلم إنذارا جاداً من الخارجية علي خلفية حضوره في تجمع غير قانوي، وتم تحذيره بعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية، في تصريح، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا":
إننا "استدعينا السفير البريطاني، وتم التعاطي معه بلهجة شديدة ومن ثم أصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا أكدنا في نهايته أنه في حال تكرار هكذا تصرفات سوف لن نكتفي بالاستدعاء فقط".

وأضاف عراقجي: إنني على يقين بأن ذلك أعطى رسالة واضحة جدا فيما يخص الإجراء غير المرغوب فيه من الجانب البريطاني، مشيراً إلى أن بريطانيا لم تعلن بعد عن تغيير سفيرها؛ وأن الأخير غادر البلاد لأسباب شخصية وسيعود".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، مساء يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 يناير، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

عراقجي السفير البريطاني إيران

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