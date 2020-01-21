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متحدث مجلس الوزراء عن صرف تعويضات أهالي النوبة: "ملحمة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:42 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،على صرف التعويضات لأهالي النوبة، قائلًا: "ما حدث اليوم ملحمة"، مؤكدًا أن الحكومة والدولة استطاعوا أن يحلوا مشكلة تاريخية يزيد عمرها عن 118 عامًا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الاثنين، أن ما حدث اليوم إنجازًا بكل المقاييس، لافتًا إلى أن خزان أسوان أنشئ عام 1902، وحتى عام 2020 كان هناك بعض المتضررين من إنشائه، ولم يحصلوا على التعويض المناسب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتردد، وبدأ على الفور في تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة حلًا جذريًا.
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الكلمات المفتاحية

تعويضات أهالي النوبة السيسي أهالي النوبة

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