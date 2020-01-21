أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم:





تباين أداء أسعار الدولا أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليتراجع فى معظم البنوك ويصعد في بنك أبوظبي الإسلامي ، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.













أسعار الدولار في البنوك المصرية:







