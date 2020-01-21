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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تباين أداء أسعار الدولا أمام الجنيه في البنوك المصرية، ليتراجع فى معظم البنوك ويصعد في بنك أبوظبي الإسلامي، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.



أسعار الدولار في البنوك المصرية:


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.80

15.89

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك مصر

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.73

15.83

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك بلوم

15.75

15.85

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.80

15.89

سعر الدولار في بنك SAIB

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.74

15.84

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك عودة

15.77

15.87

سعر الدولار في بنك المشرق

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.73

15.83

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.74

15.84

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