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تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:27 م
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اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
محمد طه
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وقع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ الإقليم، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ويمثلها المهندس رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس محمد شمروخ، النائب الأول للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية.

وبدوره أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وتوفير البنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية في محافظة البحر الأحمر.

وطالب المحافظ بضرورة وضع تصور وآلية بحيث يكون المواطن مؤهل للتناغم مع مشروع التحول الرقمي، وبدوره أكد المهندس عبدالستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات أنه بالفعل يوجد تنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وجاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عرفه الحوفي رئيس قطاعات مدن القناة وقبلى وسيناء والبحر الأحمر، والمهندس زكريا سلامة رئيس قطاع مناطق السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، والمهندس مصطفى محمد رئيس قطاع تنفيذ مشروعات قبليومدن القناه، والدكتور عبدالعظيم غنيم، ممثل وزير الاتصالات، والمهندس أحمد عبدالعزيز الباقوري مدير عام منطقة البحر الأحمر.
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
تعاون بين البحر الأحمر ووزارة الاتصالات لميكنة التحول الرقمي
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وزارة الاتصالات مصر البحر الاحمر اخبار

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