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Arsenal Live| بث مباشر ارسنال وتشيلسي في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر بلس Yallakora

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:25 م
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مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر
مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر
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تسلط الأضواء بشكل كبير على ديربي لندن المرتقب بين تشيلسي وضيفه آرسنال، غداً الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج.
كان تشيلسي صاحب المركز الرابع، قد تغلب على آرسنال في عقر داره 2-1، في مباراتهما السابقة هذا الموسم، وقد سجل تامي أبراهام هدف الفوز لتشيلسي حينها.
ومع ذلك، أبدى فرانك لامبارد تخوفاً إزاء قدرة الفريق على التهديف، وعواقب المبالغة في الاعتماد على أبراهام.
وقال لامبارد: "لا يمكننا على الاطلاق الاعتماد فقط على تامي أبراهام، وإنما يجب أن نحاول التسجيل من خلال الخط الأمامي ككل، يجب أن نكون أكثر حسماً، واللاعبون يدركون ذلك".
أما المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، فيعاني من ضغوط مبكرة حقيقية، مع تأخر آرسنال بفارق 10 نقاط عن تشيلسي، وآخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصار واحد منذ تولي أرتيتا المنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتشهد المرحلة غداً أيضا صراعاً بين فرق المراكز الأخيرة، حيث يلتقي أستون فيلا صاحب المركز 18 مع واتفورد صاحب المركز 17، كما يلتقي بورنموث صاحب المركز قبل الأخير والذي يدربه المدير الفني إيدي هويي، مع برايتون صاحب المركز 15.
وتشهد المرحلة غداً أيضا لقاء ساوثهامبتون مع مضيفه كريستال بالاس، وإيفرتون مع نيوكاسل، ومانشستر سيتي مع مضيفه شيفيلد يونايتد.


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رياضة بث مباشر تشيلسي ارسنال وتشيلسي اخبار الرياضة

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