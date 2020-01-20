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قيس سعيّد يعيّن إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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كلّف رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد اليوم الاثنين 20 جانفي 2020، السيد إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال.

وسيتولى السيد إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة، في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة، متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر، كما ورد ببيان عن رئاسة الجمهورية.

وجاء بذات البيان، أنه "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة".

ويذكر بأن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف، من مواليد سنة 1972 في تونس متحصّل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.

وقد عمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006، والتحق بـ"كورتريل" المتخصص في قطع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011، وانخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.

وكان قد تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي، وفي مارس 2013 وقع تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض، كما ترشح للرئاسة في إنتخابات 2019.
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