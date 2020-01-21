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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2020.. والمعدن الأصفر يتوافق مع توقعات "الفجر"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تسير أسعار الذهب مع توقعات بوابة الفجر، واستقر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بالارتفاع في وقت لاحق، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  593.81 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.78 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 791.73 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,542 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  593.81 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.78 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر791.73 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,542 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

779 إلى 782

عيار 22 

714 إلى 717

عيار 21

682 إلى 684

عيار 18

585 إلى 586

عيار 14

455 إلى 456

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.240 إلى 24.311

الجنيه الذهب

5,456 إلى 5,472

الكيلو

779.429 إلى 781.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 791.73جنيه      

 50.21 $

سعر الذهب عيار 22

 725.76جنيه

 45.02 $

اسعار الذهب عيار 21

692.78جنيه       

43.93 $

اسعار الذهب عيار 18

 593.81جنيه

37.65 $

سعر الذهب عيار 14

461.85جنيه

29.29 $

سعر الذهب عيار 12

396.87جنيه

25.10 $

سعر الذهب عيار 9

296.90جنيه

18.83 $

اسعار أوقية الذهب

24,623 جنيه

1,561 $

اسعار جنيه الذهب

5,542 جنيه

351.45 $

اسعار كيلو الذهب

791,730 جنيه

50,206 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39

16 يناير

790.87

692.03

593.16

461.34

395.44

15 يناير

793.97

694.74

595.49

463.15

396.99

14 يناير

790.09

694.38

592.58

460.89

395.04

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر التسليم الفوري للذهب  بنحو 0.5 بالمئة ليسجل 1563.96 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من يناير.

واستقر سعر العقود الأجلة للذهب عند مستوي 1560.20 دولار.

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