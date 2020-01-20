شوبير يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد أزارو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رأيه في رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية "رأيي في وليد أزارو بأنه مهاجم رائع ومن العيار الثقيل، ولن يتغير".



وأضاف :"ما يحدث له من مرحلة عدم الاتزان حدث قبل ذلك للكثير من اللاعبين، وعلى سبيل المثال فلافيو وغيره الكثير".



وواصل :"قد يكون هناك غضب من الأهلي تجاه ردود فعل المهاجم المغربي".



وتابع :"أنا شخصيًا أفضل خروج وليد أزارو للإعارة حتى نهاية الموسم، ويعود بعدها للأهلي".



وأوضح :"الأهلي لن يفسخ تعاقده مع أزارو ولو تعامل معه نفسيًا سيعود اللاعب بشكل قوي".

