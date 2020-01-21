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البابا: وثيقة الأمم المتحدة لقيد المرأة بالزواج تفكك المجتمع

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:18 ص
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البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
حازم رفعت
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عَلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، علي وثيقة الأٌمم المتَحدة لتَحرير المرأة التي تٌعتبر أن زواج المَرأة هو قيد عليها، قائلًا: إن هذه الوثيقة تَعمل عَلى تَفكيك المٌجتمعات، موضحًا أن الله كون أول أسرة علي الأرض لخلق البشر عن طريق أدم وحواء، فَكيف يَتحدثون عن فِكرة الزَواج والحَمل كَقيد!!

وأكد " تواضروس"، في تصريحات له، أن ِفكرة هذه الوَثيقة نوع من أنواع الشذوذ في التَفكير، مٌشيرًا إلى أن بَعض الِدول وقَعت على هَذه الوَثيقة، أما مِصر لَم تٌوقع عَليها حَتي الأن، لافتاَ الي أن مِصر رٌبما لا توافق على هَذه النٌصوص.

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هٌناك كَلمات لهَا وجة نظر مٌختلفة عَلي المٌستوىَ الإنساني، مؤكدًا أن وظَيفتنا كرجِال دين هو لخدمة الإنسان عليَ وجَه الخٌصوص.
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الكلمات المفتاحية

وثيقة المجتمع البابا تواضروس

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