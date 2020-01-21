وزير التعليم العالي: افتتاح وحدة الطوارئ بـ"قصر العيني" أبريل المقبل

قال الدكتور خالد عبد العزيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تطوير قسم الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تطوير شامل لأقسام الطوارئ كافة، في جميع المستشفيات.



وكشف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أنه سيتم افتتاح وحدة الطوارئ بمستشفى قصر العيني بعد تطويرها وفقًا لأحدث النظم الطبية، في شهر أبريل المقبل.



وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أمله في أن يقلل المرضى عدد المرافقين لهم بالمستشفيات ليتلقوا الرعاية الطبية المناسبة، متابًعا: "سيتم تخصيص 200 مليون جنيه لتدريب الأطباء وأطقهم التمريض والإداريين المتميزين العاملين بالمستشفيات الجامعية بالخارج.



ولفت إلى أن مستشفى أبو الريش تتعرض لضغط كبير من كثرة عدد المرضى، وتعالج كل التخصصات الدقيقة.

