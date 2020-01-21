"هارفارد" تصنف القرآن كـ"أفضل كتاب يحقق العدالة".. وأستاذ فلسفة تعلق

عقبت الدكتورة آمنه نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على تصنيف جامعة هارفارد الأمريكية للقرآن الكريم على أنه أفضل كتاب يحقق العدالة، مؤكدة أن القرآن الكريم كتاب أخلاق.



وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن القرآن الكريم كتاب أخلاق وأحكام وتشريعات، معقبة: "ليتهم يدركون مدى عدالة هذا الكتاب وتطبيقاته منذ أن نزل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".



وتابعت أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر الشريف: "هذه ليست أول شهادة من ناس ليس منا، بل هناك العديد من المستشرقين أنصفوا الإسلام والتشريعات الإسلامية التي تقوم على محور العدل والعدالة".

