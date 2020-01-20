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عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:03 م
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عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد رمضان متولي - تصوير: مصطفى الديب
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حضر النجم عمرو عابد، العرض الخاص لفيلمه "دماغ شيطان" بصحبة أبطال الفيلم رانيا يوسف وباسم سمرة ونادية خيري، والمنتظر انطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء 22 يناير.

 ويقوم عمرو عابد فيه بدور ناصر متزوج من أخت باسم سمرة وهي على وشك الولادة ولكن تتورط الأسرة في جريمة تغير مسار اليوم والأحداث وخصوصا مع اختطاف أبن عمرو عابد.

يذكر أن عمرو عابد يستعد للسفر للإسكندرية للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة. 

عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018.

كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة.

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه "دماغ شيطان" (صور)
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