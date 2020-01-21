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وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها لأكثر 18 مليونًا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:26 ص
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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد العزيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات إلى أطياف الشعب المصري كافة، مشيرًا إلى أنه يوجد 113 مستشفى تابعة للتعليم الجامعي بمعظم أنحاء الجمهورية.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن بعض الجامعات يوجد بها أكثر من مستشفى سواء تخصصية أو عامة، متابعا: "يوجد 34 ألف سرير، و4830 سرير رعاية مركزة للكبار والصغار، بالإضافة إلى أكثر من 900 حضانة للأطفال.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها إلى أكثر من 18 مليون مريض سنويًّا؛ حيث يعمل بها 31 ألف طبيب وطبيبة، لتقديم الرعاية الكافية لجميع المواطنين.
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