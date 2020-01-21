"التعليم العالي" تكشف تفاصيل تطبيق "365 صحة" لخدمة المرضى

كشف الدكتور خالد عبد العزيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث منصة إلكترونية عبارة عن تطبيق يُسمى "365 صحة"، تُمكِّن أي شخص يبحث عن دور رعاية أو حضانة أطفال أو بنوك للدم من إيجاد طلبه، وكذلك لربط كل المستشفيات الجامعية بعضها مع بعض؛ حتى يتم توفير العلاج اللازم للمريض في أي مستشفى في أسرع وقت.



وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن هناك تكليف بالاهتمام بصحة المواطن المصري، ولذلك يقوم بمبادرات تابعة للوزارة أو رئاسية لتطوير المستشفيات.



ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مع بداية عام 2020 تم وضع خطة لتطوير المستشفيات، متابعًا: "آلاف من المرضى يترددون على مستشفى بنها الجامعي الذي يضم 1100 سرير و1162 عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة لكلية الطب".

