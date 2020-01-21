Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التعليم العالي" تكشف تفاصيل تطبيق "365 صحة" لخدمة المرضى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:00 ص
Advertisements
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور خالد عبد العزيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث منصة إلكترونية عبارة عن تطبيق يُسمى "365 صحة"، تُمكِّن أي شخص يبحث عن دور رعاية أو حضانة أطفال أو بنوك للدم من إيجاد طلبه، وكذلك لربط كل المستشفيات الجامعية بعضها مع بعض؛ حتى يتم توفير العلاج اللازم للمريض في أي مستشفى في أسرع وقت.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أن هناك تكليف بالاهتمام بصحة المواطن المصري، ولذلك يقوم بمبادرات تابعة للوزارة أو رئاسية لتطوير المستشفيات.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مع بداية عام 2020 تم وضع خطة لتطوير المستشفيات، متابعًا: "آلاف من المرضى يترددون على مستشفى بنها الجامعي الذي يضم 1100 سرير و1162 عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة لكلية الطب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي مستشفيات عضو هيئة تدريس تطبيق أخبار

أخبار تهمك

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 14 ساعة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 11 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"عبدالغفار": الأطباء بالمستشفيات الجامعية يمتلكون مهارة وكفاءة عالية

"الشرقاوي": المستشفيات النموذجية تهدف لرفع الخدمة الطبية لحين تطبيق التأمين الصحي

التعليم العالي: مستشفى أبوالريش تستقبل 2000 مريض يوميًا بالعيادات الخارجية

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا هاما ويصدر توجيهات عاجلة

كل ما تريد معرفته عن أبلكيشن "365 صحة"

"التعليم العالي" تبدأ التشغيل التجريبي لتطبيق "الصحة 365"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:35 ص

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status