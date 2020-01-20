Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. حقيقة ضم نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري الأبطال

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:49 م
Advertisements
أخبار الزمالك اليوم الإثنين
أخبار الزمالك اليوم الإثنين
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 20 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحديد موقف النادي من ضم نجم الأهلي وحسم موقف نجم الفريق من الرحيل واقتراب حل أزمة النادي مع اتحاد الكرة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد قيد كاسونجو.. تطورات جديدة لحل أزمة الزمالك واتحاد الكرة

أعلن نادى الزمالك اليوم عن قيد مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو، فى قائمة الفريق للموسم الجاري ليشغل المكان المتبقي فى قائمة الأبيض خلال فترة القيد الشتوي الجارية.

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادى الزمالك توصل لحل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مديونات النادي لدي الجبلاية من أجل قيد كاسونجو.

ضربة قاضية لأحلام مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

تأكد غياب تريسور مبوتو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن المتحدث الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولي تخلف اللاعب عن السفر إلى مصر بسبب بعض المشاكل الصحية التي يتعرض لها، حيث من المقرر ان تصل بعثة بطل الكونغو إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحسم مصير إمام عاشور

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بعد العروض التي وصلت إليه في الفترة الأخيرة.

ورفض الزمالك رحيل إمام عاشور وجاء قرارهم بالتمسك ببقاء اللاعب وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.

الزمالك يفجر مفاجأة في وجه خالد بوطيب

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل بوطيب قائمة الترشيحات في وقت سابق للرحيل عن الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة لكن إدارة الفريق الأبيض أجلت رحيله.

أخبار نادي الزمالك اليوم

أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من ضم أزارو

أوضح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، أمير مرتضى، موقف فريقه بعض تداول أخبار ان القلعة البيضاء تسعى من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو ، لاعب الأهلي ، وذلك خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال أمير : " بالطبع وليد أزارو لاعب جيد، لكن كل مانشر عن دخولنا في مفاوضات مع اللاعب غير صحيح ، مؤكداً أن الزمالك يضم الفريق افضل اللاعبين".

كارتيرون يعالج أخطاء الزمالك قبل موقعة مازيمبي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ةالزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشرة أخبار الزمالك اليوم الإثنين ملخص أخبار الزمالك اليوم الإثنين قيد كاسونجو المغربي وليد أزارو الاهلي أخر أخبار الزمالك اليوم الإثنين أخبار الزمالك اليوم الإثنين

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ أقل من ساعة

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ربع ساعة

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

دوري ابطال افريقيا.. اعرف موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس: حسم موقف فرجاني.. الموقف النهائي لمباراة السوبر الإفريقي

أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة: تحديد بديل ميتشو.. الموقف النهائي لساسي.. موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 1/12/2019: حسم موقف ميتشو.. تصريح ناري من أحمد عيد.. تحدي حجم إصابة الونش

أخبار الزمالك: إقالة ميتشو وتولي كارتيرون.. وآخر تفاصيل هروب النقاز

«كورة لايف PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو اوجوستو بث مباشر El zamalek بدون تقطيع يلا شووت الزمالك مجانًا Champions

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status