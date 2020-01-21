أستاذ علوم سياسية: تركيا جائعة للطاقة

قال الدكتور نصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن فاتورة الطاقة التركية من نفط وغاز تصل إلى 40 مليار دولار، لافتَا إلى أن أنقرة جائعة للطاقة ودورها في ليبيا يأتي من هذا المنطلق، وليس فقط من المنطلق التاريخي أو الاستعمار العثماني.



وتابع "قلاوون"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، على هامش المنتدى البريطاني الإفريقي، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن تركيا تخوض عدة صراعات مع دول شرق المتوسط، وأي تصرفات أحادية لأنقرة في البحر المتوسط لن تؤدي إلى حل أي أزمة، مشددًا على ضرورة وجود دورًا عربيًا موحدًا، للتصدي للدور التركي في ليبيا.



ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تركيا قامت ببعض الإجراءات السياسية الحمقاء خلال الفترة الأخيرة، ما أدى لطلب بعض الدول بطردها من حلف شمال الأطلسي، مشيًرا إلى أن عدم معاقبة الاتحاد الأوروبي لأنقرة، سببه أنها ليست عضوةً به.

