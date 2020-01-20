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ندى بهجت لـ الفجر الفني: سعيدة بمشاركتي بـ"استدعاء ولي عمرو" وتكشف عن فيلمها الجديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:04 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الفنانة ندى بهجت، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "استدعاء ولي عمرو"، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقالت ندى بهجت، في تصريح خاص لبوابة "الفجر الفني"، إن سبب جذبها للمشاركة في فيلم استدعاء ولي عمرو هو أن قصة جديدة وتحمل الرومانسية والكوميديا وأيضا والفيلم اجتماعي، لافتة إلى أن الجميع يسطيع يشاهد الفيلم سوء الأطفال أو الكبار".

كما كشفت أنها اوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "عيد جواز" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم" عيد جواز " إيهاب فهمي، دولي شاهين، عمرو خورشيد، محمد سليمان، ومن إخراج أحمد عبد الظاهر.
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