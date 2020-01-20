"بعد تسريبات الإخوان".. عمرو أديب لـ"أمير قطر": غير الشلة إللي معاكم



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ساخرًا: "25 ديسمبر إيه، ولا شفنا حاجة.. تلاقي كان في ماتش للأهلي وأكيد كسب"، مضيفا مخاطبا الإخوان، "لو عايزين تعملوا ثورة مش لازم يكون يوم 25 ممكن تختاروا يوم 5 تكون لسه الناس قابضة".



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك فشل ذريع للمعارضة في الخارج، مضيفا: "الناس دي مش عايزة ثورة.. تعالوا أنتم انزلوا ميدان التحرير، ليه بتولعوا في الناس إللي هنا"، متابعا: "أنتم عايزين في الشاورمة والفلوس والنسوان.. وربنا عايز يفضحهم، لو عايز يسترهم مكنش فضحهم صوت وصورة".



ووجه رسالة إلى أمير قطر، "يا سمو الأمير تميم غير الشلة إللي معاكم، وغير الطقم بتاع إسطنبول، دول ناس متهاكة في كل المواقع، الأمن المصري بيلعب لوحد".



عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، يتحدث فيه هاني صبري عن التجهيز لمظاهرات في 25 ديسمبر.