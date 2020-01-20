رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع مبوانا ساماتا لمدة 4 مواسم ونصف

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا قادمًا من نادي جينك البلجيكي وبعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف

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ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي خبر التعاقد مع المهاجم التنزاني عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي أجريت عليه لتدعيم هجوم الفريق.



وسيعوض مبوانا ساماتا البرازيلي ويلسي والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم.



ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة التعاقد مع مبوانا ساماتا لكن تقارير صحفية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة أستون فيلا مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني.