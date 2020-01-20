محافظ القليوبية يحيل واقعة توريد أغذية لـ "مستشفيات مغلقة" للتفتيش

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة، للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، لكشف ملابسات الواقعة ومدى صحتها.



وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم إحالتهما فورا إلى النيابة، مؤكدا على أنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة داخل المحافظة، وسيتم الضرب بيد من حديد على الفاسدين، موضحا أنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا منشورات يتهمون فيها مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه، متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري.