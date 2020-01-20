Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس التونسي يختار وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:35 م
Advertisements
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال بيان للرئاسة التونسية، مساء اليوم الإثنين، إن "الرئيس قيس سعيد عين الياس فخفاخ رئيساً للوزراء، بعد أن رفض البرلمان المنكوب هذا الشهر الحكومة، التي اقترحها مرشح سابق للمنصب"، وفقًا لوكالة الانباء العاليمة "رويترز".

ويوجد أمام وزير المالية السابق الآن شهر واحد لتشكيل ائتلاف قادر على الفوز في تصويت بالثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، أو ستكون هناك انتخابات أخرى مع قرارات اقتصادية عاجلة معلقة على البلاد.

كما أكد اختيار الياس فخفاخ، 48 عامًا، على الأولويات الاقتصادية بعد عقد من النمو المتدني والدين العام المرتفع والخدمات المتراجعة، منذ ثورة 2011 التي أدخلت الديمقراطية.

وإعتبر فخفاخ، الموظف السابق في شركة الطاقة الفرنسية توتال، شغل منصب وزير المالية في عام 2012 في الفترة المضطربة بعد الثورة وعمل أيضًا وزيرًا للسياحة.

وحاولت حكومة الرئيس الحالي يوسف شهيد منذ عام 2016، كبح جماح الإنفاق أثناء معالجة آثار هجومين مسلحين رئيسيين في عام 2015 دمر صناعة السياحة الحاسمة في تونس.

ومع ذلك، فهي تعمل كحكومة انتقالية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 أكتوبر، والتي حصل فيها أكبر حزب، حزب النهضة الإسلامي المعتدل، على ربع المقاعد فقط.

كما رشحت حبيب جملي رئيسًا للوزراء في نوفمبر، لكن حكومته المقترحة فشلت في الحصول على دعم برلماني وفقدت تصويت الثقة في 10 يناير.

وهذا يعني أن الرئيس سعيد، الذي تم انتخابه أيضًا في أكتوبر، كان له الحق في تعيين اختياره لرئيس الوزراء لمحاولة تشكيل حكومة.

وقسم الدستور التونسي السلطة بين رئيس الدولة والحكومة، مما يؤدي إلى عدة فترات في السنوات الأخيرة من الصراع السياسي بينهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قيس سعيد رئيس الوزراء تونس الرئيس التونسي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز

منذ ساعة و 21 دقيقة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ربع ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين: كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين وخطوة مفاجئة من نيمار ضد البرسا والعثور على خليفة إنييستا

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

منذ 43 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نداء تونس يعلن عن مؤتمره التأسيسي الأول

من داخل "العدالة والتنمية".. اقتراب ميلاد حزب يهدد أردوغان

الرئيس الإسرائيلي يختتم محادثات تشكيل حكومة جديدة

مناخ الانتخابات المضطرب يعمق الجمود السياسي بتونس

اليوم.. التونسيون يصوتون لصالح برلمان جديد

تونس.. حزب النهضة يرشح "الغنوشي" رئيساً للبرلمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status