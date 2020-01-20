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رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية مفاجئة لقرية أبوشنب زار فيها مقر الوحدة المحلية لقرية أبوشنب ومستودع توزيع الدقيق ومكتب البريد.

وقد وجه للأستاذ وليد نجيب السيد، رئيس قرية أبوشنب بكثيف حملات النظافة ودهان البلدروات وتركيب حبل ليد كهرباء على أعمدة الإنارة لإضفاء الشكل الجمالي للطرق الرئيسية والمداخل وكذلك بالمرور على المحلات والمصانع الغير مرخصة وإلزامهم بالترخيص.

كما أكد وليد نجيب السيد رئيس قرية أبوشنب بأن حصة الدقيق متوفرة ولأيوجد أي معوقات.

وقد قام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية أبوشنب، وقد وجد الوحدة مغلقة ولا يوجد بها أي موظف أو دكتور أو عامل وقد تم إحالتهم للتحقيق.

كما قام أيضا بجولة تفقدية مفاجئة لقرية الخالدية، التابعة لمركز ابشواى، تفقد فيها مقر الوحدة المحلية لقرية الخالدية والطرق الرئيسية والمداخل، كما وجه الأستاذ عمر محمد إبراهيم بكثيف حملات النظافة ودهان البلدروات وتركيب حبل ليد كهرباء على أعمدة الإنارة لإضفاء الشكل الجمالي للطرق الرئيسية والمداخل.

وأيضا تفقد الوحدة الصحية بالعلوية التابعة لقرية الخالدية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا حيث تفقد فيها قسم الأسنان والصيدلية وقسم الاستقبال، وذلك للوقوف على معوقات تعوق الخدمة التي تقدم للمواطن وقد تلاحظ لسيادته تغيب بعض الأطباء وعددهم (2) غياب، وترك عمل لبعض الموظفين وتم إحالتهم للتحقيق.

رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
رئيس مدينة أبشواي يحيل موظفين الوحدة الصحية والمحلية بقرية أبو شنب للتحقيق (صور)
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الكلمات المفتاحية

مدينة ابشواي الوحدة المحلية الفيوم

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