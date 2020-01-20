أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي في أسبوع بنهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في أسبوع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع التوتر في الشرق الأوسط وإجراءات محاكمة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة.





وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمئة ليسجل 1563.96 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من يناير.





واستقر سعر العقود الأجلة للذهب عند مستوي 1560.20 دولار.





وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك: "يتجه المستثمرون نحو الذهب بالرغم من صعود في أسواق الأسهم، وهو ما يعود على الأغلب إلى عوامل ضبابية طويلة المدى مثل عدم الاستقرار السياسي وتقلبات محتملة في سوق الأسهم في المستقبل وتوقعات بأرباح ضعيفة للشركات وأسعار فائدة شديدة التدني".





وأضاف فاينبرج أن المستثمرين يضعون الأموال في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وأن بنوكا مركزية تشتري المعدن النفيس بمعدلات قياسية.





وارتفع البلاديوم 0.75 بالمئة إلى 2599.06 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المعدن الذي يُستخدم في محفزات تنقية العادم بقطاع السيارات مستوى قياسيا جديدا عند 2582.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.





وتابع فاينبرج: "صعود البلاديوم لا يتماشى مع العوامل الأساسية وقد نرى نزولا في الأسعار قريبا".





وزادت الفضة 0.37 بالمئة إلى 18.06 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.05 بالمئة إلى 1018.50 دولار.