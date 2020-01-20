عمرو أديب: "الإخوان سيسخدمون محمد علي زي ورق التواليت"

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، طلب فيه محمد علي الحصول على مصدر تمويل، فرد "صبري": "طبعا مش عيب".



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "يظهر الإخوان اختاروا محمد علي رئيسا للحراك الثوري"، مضيفا: "أتحدى حد يطلع يكذب الكلام في التسريب.. ده بالصوت".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "هما من جواهم بيحتقروا محمد علي، بس بيتعاملوا باللي تغلب به العب بيه.. وفالأخر هيستخدموا محمد علي زي ورق التواليت"، لافتا إلى أن محمد علي نموذج للثوري "الأهبل"، وهاني صبري نموذج للثوري "الفاشل".

