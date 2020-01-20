أخبار الأهلي اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020: قرار مفاجيء من صالح جمعة.. موعد الظهور الأول لـ "بادجي" مع الأحمر.. غياب نجم الفريق أمام بيراميدز





شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 20 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها العرض السعودي للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز اخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 20 يناير 2020:-





نشرة أخبار النادي الأهلي





خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو





شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع الاتفاق السعودي في الساعات الماضية تطورات جديدة حول التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.





وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السنغالي أليو بادجي في يناير الجاري لمدة 4 مواسم ونصف من فريق رابيد فيينا النمساوي.





وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي الاتفاق السعودي رفع عرضه للتعاقد مع المغربي وليد أزارو في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.





وقدم نادي الاتفاق السعودي عرض جديد لمسؤلي النادي الأهلي بالحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء على سبيل الإعارة مقابل 750 ألف دولار بعدما توقف العرض الأخير للنادي السعودي عند 500 ألف دولار فقط في الأيام الماضية.





بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي





حدد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقم قميصه الذي سيرتديه مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة.





واختار بادجي، القميص رقم 27 مع المارد الأحمر، على أن يخوض به أول مبارياته عقب قيده محليًا وإفريقيًا، حيث من المنتظر أن يتواجد خلال مباراة النجم الرياضي الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خاطب الاتحاد النمساوي من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتقل حديثًا في الانتقالات الشتوية الجارية.





وجاءت مخاطبة الجبلاية لنظيره النمساوي بناءًا على توصية من النادي الأهلي من أجل اتخاذ الخطوات في قيد اللاعب بالقائمة المحلية والإفريقية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي المقبلة.





ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في التأكد من قيد اللاعب حتى يتم تجهيزه بالشكل المطلوب والاستعانة به بالجولة المقبلة من دوري الأبطال.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 20 - 1 - 2020





بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد





فاجئ صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول بالنادي الأهلي مجلس إدارة النادي بقرار جديد بعد الموافقة على رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.





واكد فايلر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي على أنه لا يحتاج لخدمات صالح جمعة مع الفريق بالفترة القادمة وطالب مجلس إدارة النادي بتسويقه في الفترة الحالية.





ورفض صالح جمعة جميع العروض التي وصلته للرحيل عن الفريق وطالب الإدارة بالحصول على استغناء غير موجه يمنحه أحقية الرحيل عن النادي لأي ناد آخر.





ويأمل صالح جمعة في التوصل لاتفاق مع الاهلي لرحيله عن الفريق ولكنه يسعي للخروج وفقاً لشروطه والتي قد تطيح له الخروج لأي ناد يرغب في الانضمام له.





ويخشي الأهلي من سيناريو فسخ عقد صالح جمعة تخوفاً من انتقاله للزمالك في يناير الجاري.





الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون





قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.





ووقع عبدالحفيظ، غرامة قدرها 10 آلاف جنيهًا، بسبب حصوله على الإنذار الثاني والكارت الأحمر، في الدقيقة 74 بسبب اعتراضه على قرار أحمد الغندور حكم المباراة.





ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز سبورت، المقبلة بسبب التعرض للإيقاف، ضمن منافسات الدوري العام.





وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





تعرف على أبرز أخبار الأهلي اليوم





أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر





تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية عقب تأكد غياب نجم الفريق عن المباراة المقبلة.





ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز سبورت، المقبلة بسبب التعرض للإيقاف عقب الحصول على الكارت الأصفر والثاني والأحمر خلال مشاركته بمباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.





وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة، أمام بيراميدز سبورت، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن منافسات المسابقة المحلية.





انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي





جدد مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي المفاوضات مع مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وتلقى النادي الأهلي فاكسًا جديدًا من النادي التونسي، يؤكد خلال قوة العلاقة بين الناديين وفي ضوءه الرغبة في استعارة الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، بعد رفع القيمة المادية.





واشتمل العرض الجديد، رفع القيمة المادية من جانب الصفاقسي للقلعة الحمراء وراتب اللاعب الشخصي في تونس، من أجل التعاقد معه والحصول على خدماته حتى نهاية الموسم الجاري.





وكان اللاعب، رفض عرض من النادي التونسي بالإسبوع الماضي، بسبب قلة الراتب وعدم تشجيعه للرحيل عن القلعة الحمراء، إلا أن العقد الجديد قد يشهد متغيرات في المفاوضات.





ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لإنهاء وحسم ملف رحيل أحد الأجانب بالنادي، لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قبل المعترك الإفريقي.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي





أشعل صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أزمة جديدة لإدارة النادي ورينيه فايلر المدير الفني ورفض فكرة الخروج معارًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





واشترط صالح الرحيل عن الأهلي بشكل نهائي بعد أن أعلم رينيه فايلر عدم حاجته إليه بدعوى أنه لاعب غير ملتزم مطالبًا برحيله لأي فريق آخر.





ويتهم صالح إدارة الأهلي بمعاملته بشكل سيئ قائلًا: "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".



