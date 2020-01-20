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تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء 21\1\2020 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض المدن العربية والعالمية

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:20 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق الـ21 من يناير 2020 في مصر وبعض المدن العربية والعالمية.

حالة الطقس 

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري تمتد إلى القاهرة.

حالة الطقس المتوقعة

وتابعت الأرصاد في بيانها: "وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد".

بيان الأرصاد بشأن طقس الغد

وأضافت: "كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في بعض محافظات مصر: 

القاهرة     16 11

الإسكندرية 16 10

طنطا        16 9

مطروح     15 11

دمياط        16 10

الزقازيق    16 10

بورسعيد    16 10 

الإسماعيلية 17 11

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن العربية والعالمية:

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