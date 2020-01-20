صفقة ريال مدريد الجديدة: النادي الملكي هو الأعظم.. وزيدان وكاكا مثلي الأعلى

عبر البرازيلي الشاب رينير خيسوس لاعب ريال مدريد الجديد عن سعادته الكبيرة عقب انضمامه رسميًا لصفوف النادي الملكي قادمًا من فلامينجو البرازيلي.



وأعلن ريال مدريد اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع رينير عقد حتى 2026.



وقال اللاعب البرازيلي في أول مقابلة له مع صحيفة "الماركا" عقب انضمامه رسميًا للنادي الملكي :"الوجود في ريال مدريد هو مثل الوجود على قمة كرة قدم".



وأضاف :"أخبرني والدي ووكيلي عن اهتمام ريال مدريد بي والحقيقة هي أنني لم أصدق ذلك".



وتابع :"ريال مدريد هو الأعظم . عندما كنت صغيرا جدًا رأيت مباريات غالاكتيكوس ريال مدريد مع والدي".



وزاد :" أنا أحب ريال مدريد بطولات دوري الأبطال الأربعة التي فاز بها ريال مدريد في السنوات الأخيرة منحتني السعادة وأيضًا الفخر الذي يصعب شرحه".



وواصل :"أنا متحمس لمعرفة الجميع في ريال مدريد لأنهم فنيون ولاعبون رائعون . إن معرفة أنني سأكون قادرًا على مقابلة راؤول وزيدان أمر لا يصدق بالفعل ، هما أساطير كرة القدم وأساطير ريال مدريد".



وعن مثله الأعلى قال :" زيدان وكاكا لطريقة لعبهما في وسط الملعب ، بأناقة وجرأة . لكنني رأيت الكثير من اللاعبين الجيدين في مدريد .. لا أعرف من أين أبدأ ، هذا ليس سهلًا".