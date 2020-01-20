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عمرو أديب: "ربنا رزق مصر بأغبى اتنين محمد علي وهاني صبري"

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول محمد علي، يتضمن محادثة جديدة له مع الإخواني الهارب بتركيا هاني صبري، معقبا: "حلوة وعجباني دماغك يا هاني، هذا ليس انفرادا، أنا جبته من صفحة الفيس بتاعة محمد علي اللي قال اخترقت".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "الصفحة دي كنز، وعليها درر، مضيفا ساخرا: "عناصر الإخوان عايزين يروحوا للضابط اللي مسئول عنهم بدربهم تاني على كيفية قلب نظام الحكم"، مضيفا: "ربنا رزق مصر بأغبى اتنين محمد علي، وهاني صبري".

ولفت "أديب"، إلى أن محمد علي خلال التسريب طلب من الإخواني هاني صبري أن يكون تواصلهما سريا، بينما أكد هاني صبري للهارب محمد علي على وجود مساعدين لهم: "إحنا عندنا ناس متدربة على الشغل على الأرض، وأعمال الفوضى، ومحدش يقدر يقوم ثورة من غير مساعدة من دول وكيانات".
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الكلمات المفتاحية

هاني صبري محمد علي عمرو أديب تركيا الفجر

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