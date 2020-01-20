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رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:18 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي الجديد، بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية مفاجئة على جميع المواقف بمدينة أبشواي، وذلك للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطن بصفة مستمرة.

وأكد رئيس مدينة أبشواي الجديد على مرسى عوض، مدير إدارة المواقف بأبشواي بضرورة المتابعة المستمرة من ناحية التعريفة المقرر لخط السير وعدم زيادة الركاب.

كما مسعود حث السائقين بالموقف بمعاملة المواطن باحترام وحسن الخلق.


رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتفقد مواقف السيارات
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الكلمات المفتاحية

موقف سيارات مصر مدينة ابشواي الفيوم اخبار

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