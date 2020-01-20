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رسميًا.. تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:10 م
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إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
الفجر
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كشفت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الإثنين، عن أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

وإلياس الفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها "تحيا تونس" ويحظى بدعم التيار الديمقراطي، ولرئيس الحكومة المكلف 30 يومًا للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.

وإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.

وعمل عدة سنوات في شركة "توتال" النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 إلتحق بـ"كورتريل" المتخصص في قطع السيارات، حتى ديسمبر 2011 إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات، وتولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي، وفي مارس 2013 تم تعيينه مجددًا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض، وترشح للرئاسة في انتخابات 2019.

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الكلمات المفتاحية

تونس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

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