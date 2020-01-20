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رسميا.. طارق يحيى يرحل عن طلائع الجيش

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:13 م
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طارق يحيى
طارق يحيى
علي نبوي
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تقدم طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش باستقالته عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وخسر طلائع الجيش مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار يحيى بتقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري على خلفية النتائج السلبية للفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.
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طلائع الجيش طارق يحيى رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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