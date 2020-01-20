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طلعت يوسف: حققنا الأهم أمام الطلائع وسنقاتل في مباراة الإسماعيلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:10 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"أشكر اللاعبين على المستوى والروح والتزامهم في التكتيتك".

وتابع :"الشوط الأول كان هناك تباين في الأداء بين الشوطين ففي الشوط الأول كنا الأكثر هجوما على فريق الطلائع ".

وزاد :"بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بخلق المساحات وتنفيذ الجمل المتفق عليها، وعندما أدينا بمستوانا نجحنا في إحراز الأهداف، وما يهم هو حصد النقاط الثلاث".

وأوضح :"مباراة اليوم هامة وهي استعداد قوي لمباراة الإسماعيلي المقبلة في البطولة العربية".

وأردف :"أتمنى من الجميع أن يصبر على فريق الاتحاد السكندري وأن لا يحملها الكثير فهناك محطات سيحدث فيها إخفاق وأخرى إنجاز".

وأشار :"نحتاج لأكثر من موسم لكي يكون لدينا هيكل فريق، وعلينا الصبر حتى يكون لنا تطلعات وطموحات".

وحول التعاقد مع صفقات جديدة في يناير قال :"نجحنا في التعاقد مع مهاجم منتخب ليبيا ولا يزال هناك صفقة أو اثنين أخرين".

وعن مواجهة الإسماعيلي في المباراة المقبلة بالبطولة العربية قال :"الصعود للدور الثاني في مباراة الإسماعيلي لا تزال الفرصة متواجدة، الجماهير قد تمثل الضغوط على الدراويش والفرص متساوية".

وأتم حديثه :"سنقاتل من أجل تخطي هذه المرحلة والصعود للدور المقبل من البطولة العربية".
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