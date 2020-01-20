Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تداول صور عيد الميلاد.. "رواد السوشيال": "العوضي" يصغر ياسمين عبدالعزيز بـ8 سنوات

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:09 م
Advertisements
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
الفجر الفني
Advertisements

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ياسمين عبد العزيز، في عيد ميلادها الـ 40 الأسبوع الماضي، مع الفنان أحمد العوضي، وبخاصة الصور التي كانت تجمعهم سوياً فقط.

 

وقد أثارت تلك الصور الكثير من التساؤلات حول إمكانية تطور العلاقة ما بين الفنانين إلي الإعلان الضمني للخطوبة ثم الزواج.

 

وتناقلت الشائعات حول الحفل بأن العوضي هو من قام بتنظيمه، الأمر الذي جعل هذا الثنائي تريند علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وقد أثار الكثير من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن فارق السن بينهما مؤكدين أن ياسمين أكبر من العوضي بما لا يقل عن ثمان سنوات، وأنها كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ 40، بعد قصة طلاقها المعروفة.

 

يذكر أن العوضي يبلغ من العمر 32 عامًا، ولم يسبق له الزواج مسبقاً.

Advertisements

أخبار تهمك

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status