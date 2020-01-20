بعد تداول صور عيد الميلاد.. "رواد السوشيال": "العوضي" يصغر ياسمين عبدالعزيز بـ8 سنوات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ياسمين عبد العزيز، في عيد ميلادها الـ 40 الأسبوع الماضي، مع الفنان أحمد العوضي، وبخاصة الصور التي كانت تجمعهم سوياً فقط.

وقد أثارت تلك الصور الكثير من التساؤلات حول إمكانية تطور العلاقة ما بين الفنانين إلي الإعلان الضمني للخطوبة ثم الزواج.

وتناقلت الشائعات حول الحفل بأن العوضي هو من قام بتنظيمه، الأمر الذي جعل هذا الثنائي تريند علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد أثار الكثير من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن فارق السن بينهما مؤكدين أن ياسمين أكبر من العوضي بما لا يقل عن ثمان سنوات، وأنها كانت تحتفل بعيد ميلادها الـ 40، بعد قصة طلاقها المعروفة.

يذكر أن العوضي يبلغ من العمر 32 عامًا، ولم يسبق له الزواج مسبقاً.