مانشستر يونايتد يبحث عن بديل راشفورد

ألمح مدرب نادي مانشستر يونايتد، النروجي أولي غونار سولسكاير، إلى إمكانية ضم لاعبين لفترة قصيرة، بعد النكسة التي تعرض لها الفريق بإصابة مهاجمه ماركوس راشفورد ستبعده ما لا يقل عن ستة اسابيع عن الملاعب.





وتعرض الدولي الإنجليزي لإصابة بعد دخوله بديلاً في مباراة الإعادة من الدور الثالث لكأس إنجلترا ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها "الشياطين الحمر" 0-2 أمام الغريم ليفربول المتصدر في الدوري الأحد.





وأكد راشفورد الذي سجل 22 هدفاً للشياطين الحمر في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 14 في الدوري، أنه سيعود أقوى من قبل.





وغرد ابن الـ22 عاماً عبر حسابه الخاص على تويتر "بلمح البصر سأعود جاهزاً أكثر من ذي قبل. أراكم قريباً".

ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الخامس في الـ"برمير ليغ" بفارق خمس نقاط عن تشلسي الرابع ومتقدما بفارق الأهداف فقط عن ولفرهامبتون السادس، وأوقعته القرعة مع كلوب بروج البلجيكي في الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



