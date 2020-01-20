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tazkarti موقع تذكرتي لحجز تذاكرة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في البطولة الإفريقية.. خطوات حجز التذاكر

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:53 م
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تذكرتي tazkarti.com
تذكرتي tazkarti.com
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tazkarti موقع تذكرتي لحجز تذاكرة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في البطولة الإفريقية | ننشر خطوات حجز التذاكر

حجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، عبر موقع تذكرتي دوت كوم، في إطار بطولة دوري أبطال افريقيا، تلك المباراة الهامة التي ينتظرها الملايين من عشاق القلعة البيضاء، والتي تعد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، وننشر رابط موقع تذكرتي لحجز التذاكر وهو الموقع الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر جميع المباريات، بعد اخال البيانات المطلوبة.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء مباراة الزمالك ومازيمبي، في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة 24 يناير بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض، ويدخل الزمالك مباراة مازيمبي، بعد أن تعادل مع نادي زيسكو الزامبي في المباراة السابقة، بينما يدخل مازيمبي المباراة بعد أن فاز في المباراة السابقة على فريق أغسطس الكونغولي.

موقع تذكرتي لحجز تذاكر مبارة الزمالك ومازيمبي
يوفر موقع تذكرتي لعشاق كرة القدم، خدمة حجز تذاكر مباراياتهم الهامة، وحجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي لكي يتمكنوا من حضور المباراة وتشجيع فريقهم في مشواره الإفريقي.

رابط موقع تذكرتي لحجز التذاكر اضغط هنا.

خطوات حجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي.

بعد أن يتم فتح باب حجز التذاكر، قم بالدخول على رابط الموقع اضغط هنا.
سجل الدخول إلى حسابك عن طريق ادخال اسم المستخدم والرقم السري.
من خلال بيانات التشجيع الخاصة بك يمكن اختيار المباراة التي تريد حجز تذاكرها ورقم الدرجة.
في حالة نسيان البيانات، اضغط على “هل نسيت كلمة المرور” وادخل الرقم القومي لتستعيد بياناتك من جديد.
في حالة عدم وجود بطاقة تشجيع، قم بالضغط على “سجل حساب” واتبع الخطوات.
أماكن استلام تذاكر موقع تذكرتي

يوفر موقع تذكرتي الحصول على تذاكر المباريات، من خلال فروع شركة “أورانج” في المناطق التالية:-

«القطامية، وألماظة، وكايرو فاستيفال، كارفور العبور، والقرية الذكية، والدقي، والهرم، ومول العرب، وعمارات العبور، وهليوبوليس، ونادي الشمس، والجمهورية، ومصطفى النحاس، والزمالك، وسيتي ستارز، ومدينة نصر، وداندي مول، والبطل، وجسر السويس، والنادي الأهلي، وأغا خان، وربيع الجيزي، وشبرا، وباب الشعرية، وحلوان، والمقطم، والمعادي، ومشعل، والمنيل».

فضلا ً عن امكانية حجز تذاكر مباريات كرة القدم، يمكن من خلال موقع تذكرتي أيضًا، حجز تذاكر الحفلات الفنية والغنائية للمشاهير، وحجز تذاكر فعاليات المهرجانات السينمائية الكبرى.

tazkarti موقع تذكرتي لحجز تذاكرة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في البطولة الإفريقية | ننشر خطوات حجز التذاكر
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