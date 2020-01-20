Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسائل متبادلة بين التخطيط والصناعة بالقمة الإفريقية البريطانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:42 م
Advertisements
وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة
وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تبادلت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة الرسائل حول التعاون القائم بين الوزارتين في دعم قطاع الصناعة بصفته القطاع الرائد والدافع لمعدلات النمو وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رسالتها إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا فى الاقتصاد القومى، ويعد قاطرة النمو والمشغل الرئيس لفرص العمل اللائقة، وهو من القطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى، موضحة أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير فى معدل النمو.

وأشارت السعيد أن وزارة التخطيط ستقدم الاهتمام والدعم المطلوبين لوزارة التجارة والصناعة، وإلى السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي رسالتها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: " إننا لن نستطيع تحديد الخطط المستهدفة للقطاع أو الخطط المستقبلية ورصد التحديات القائمة إلا بتعاون ودعم كامل من وزارة التخطيط وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد".

واستطردت جامع موضحة أن هذه الرسالة تعد فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمساعدة والدعم من وزيرة التخطيط مؤكدة أن ذلك سينعكس في خطط فعلية واقعية وسيكون له تأثيرًا بنسبة كبيرة علي المؤشرات الاقتصادية، خاصة مؤشرات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة الاستثمار البريطانية رجال أعمال أفارقة القمة الافريقية البريطانية التنمية الاقتصادية

أخبار تهمك

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

موضوعات متعلقة

وزيرا الصناعة والتخطيط يبحثا تحسين مؤشرات الناتج الصناعى وزيادة معدلات التصدير

وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6%

خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء.. "السعيد" تستعرض ملفات عمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية

تعرف على " ميا " التي ستقود التكامل الصناعى في أفريقيا

التعديل الوزاري| "اقتصادية النواب": الدولة حريصة على إزالة عقبات الاستثمار

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرات تحفيز الصناعة والسياحة والإسكان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status